Mash: в Белгородской области обнаружен запутавшийся в проводах беспилотник

Фото: Арам Нерсесян/РИА Новости

Telegram-канал Mash сообщил, что в Белгородской области обнаружен беспилотник, который запутался в ЛЭП. Как отмечает канал, дрон нашли в пяти километрах от российско-украинской границы. Минобороны России информацию не комментировало.

Mash рассказал, что дрон обнаружили жители села Нечаевка, БПЛА, предположительно, управлялся иностранными операторами, передает канал.

19 марта стало известно, что в Одоевском районе Тульской области упал беспилотный летательный аппарат без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности. Его обнаружили между населенными пунктами Петровское и Маловель в поле вдали от жилых домов. В результате инцидента никто не пострадал. Позднее были опубликованы кадры с места падения БПЛА.

2 марта в районе поселка Березовский в Киреевском районе Тульской области прогремел взрыв, от которого у местных жителей в домах задрожали стекла. На месте происшествия в лесополосе нашли обломки неустановленного предмета, разбросанные на сотни метров. Сообщалось, что на месте взрыва обнаружили воронку диаметром 1,5 метра и глубиной около 0,5 метра.