Белгородский губернатор сообщил о пожаре на ТЭЦ после обстрела ВСУ

Фото: belinter/vk.com

Белгород

Губернатор Белгородской области сообщил в своем Telegram-канале, что в Белгороде в местную ТЭЦ после обстрела ВСУ попал снаряд, начался пожар, часть города осталась без света. Глава региона отметил, что в течение четырех часов будет произведено переключение на другой источник питания.

После обстрела Белгорода загорелась подстанция 110 кВт. Выехал на место. <...> Максимально быстро постараемся устранить последствия. Ориентировочное время переключения на резервный источник — до 4 часов. Водоснабжение в норме, насосы перешли на другие линии питания, — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что 14 октября над Белгородом прогремело семь взрывов. Около 12:50 мск в центре города прозвучал громкий хлопок, потом в течение 20 минут раздались еще шесть. В небе были видны следы работы ПВО, информацию подтвердили в региональном штабе.

Гладков в ходе заседания оперативного штаба региона поручил проверить готовность подвалов для возможного размещения жителей в случае массированных ракетных ударов со стороны Украины.