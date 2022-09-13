Mash узнал причину пожара в квартире на юге Москвы Mash: квартиру на юге Москвы подожгла сама хозяйка

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Дом на улице Красного Маяка, где произошло возгорание в квартире

Виновницей пожара в квартире в Чертаново стала сама хозяйка квартиры, передает Mash. По данным Telegram-канала, девушку недавно выписали из наркологической клиники, находясь в состоянии алкогольного опьянения, она собиралась свести счеты с жизнью. Перед пожаром к 34-летней девушке приезжала бригада скорой помощи.

Женщину спас рабочий — 24-летний Ойбек Ештемиров. Он заметил, что из окна на седьмом этаже валит густой черный дым. Мужчина быстро поднялся на восьмой этаж и попросил пустить его в квартиру, расположенную прямо над горящей.

Ештемиров разбил стекло, перелез на балкон к кричащей девушке и вытащил ее из пламени. Затем спасатели передали ей кислородную маску и спустили вниз.

Пожар в многоэтажке на улице Красного Маяка в московском районе Чертаново вспыхнул накануне. По данным столичной прокуратуры, всего в результате инцидента пострадали три человека, они получили медицинскую помощь.