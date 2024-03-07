Mash: украинская ДРГ напала на саперов при попытке прорыва в регион России Mash: украинская ДРГ попыталась прорваться в Белгородскую область

Фото: МО Украины

Telegram-канал Mash сообщил, что украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась прорваться через границу в Белгородской области. По его информации, происшествие случилось в районе села Козинка. Канал уточнил, что украинские бойцы напали на саперов Вооруженных сил России. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Mash отметил, что диверсантов откинули силами пограничников. Канал добавил, что, по предварительной информации, в результате происшествия погибли два военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что житель села Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области пострадал при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что мужчина получил осколочные ранения нижней конечности. При этом пострадавший отказался от госпитализации.

Глава региона добавил, что один из запущенных украинской армии снарядов попал по территории частного жилого домовладения. Повреждения получил сарай, принадлежащий местному жителю. Сведения о пострадавших не приводятся. По словам Гладкова, подомовый обход территории возобновится днем.