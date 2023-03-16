Don Mash: три обгоревших тела найдены после пожара в ростовском здании ФСБ

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Пожар в здании пограничного управления ФСБ

Telegram-канал Don Mash пишет, что на складе погрануправления ФСБ по Ростовской области после пожара найдены три обгоревших тела. По информации канала, личности погибших пока не были установлены. Официальные лица данную информацию не комментировали.

Личности погибших устанавливаются, завтра на склад приедет дознаватель, чтобы установить точную причину взрыва, — указано в сообщении канала.

Пожар в здании пограничного управления ФСБ на проспекте Сиверса в Ростове-на-Дону произошел 16 марта около полудня. Очевидцы рассказали, что перед задымлением в здании был слышен взрыв. Ряд Telegram-каналов отметил, что взрыв произошел на складе ФСБ.

Телеканал РЕН ТВ сообщал, что в результате пожара один человек погиб, двое пострадали. По информации источника «112», также спасатели продолжали поиски трех человек, которые должны были находиться в здании погранслужбы ФСБ. Впоследствии открытое горение было ликвидировано.

Глава области Василий Голубев назвал причиной пожара в здании замыкание электропроводки. По его словам, из-за распространившегося огня произошел взрыв емкостей с горюче-смазочными материалами.