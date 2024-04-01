Mash: три человека пострадали в результате обстрела Белгорода

Фото: t.me/vvgladkov

Telegram-канал Mash сообщает о трех пострадавших в Белгороде в результате обстрела города со стороны ВСУ. По данным канала, всего украинские силы выпустили порядка 10 ракет, их осколки упали недалеко от кинотеатра «Русич» и гипермаркета «Линия». Министерство обороны России и правительство Белгородской области пока не прокомментировали данную информацию.

Перед этим губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что над территорией областного центра, а также Белгородского района объявлена тревога ракетной опасности. Он призвал людей не подходить к окнам и укрыться в безопасных местах. Спустя примерно 45 минут он заявил об отмене сигнала опасности.

В Минобороны России тем временем заявили, что ВСУ атаковали территорию области, применив реактивную систему залпового огня Vampire. Средства ПВО сбили в небе над регионом 17 снарядов, уточнили в ведомстве.

Ранее в Службе внешней разведки России сообщили, что при подготовке нападений диверсионно-разведывательных групп и обстрелов российских территорий Украина активно использует спутниковые данные разведки США. Там также отметили, что теракт в «Крокус Сити Холле» является прямым «родственником» ракетных обстрелов украинскими ДРГ.