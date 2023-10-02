Mash: танки ВСУ обстреляли пункт пропуска в Курской области

Фото: МО Украины

Вооружённые силы Украины

Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ обстреляли из танков автомобильный пункт пропуска (АПП) «Крупец» в Курской области. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

По данным канала, за последние три часа ВСУ ударили из танков по курскому АПП не менее 20 раз. Как пишет Mash, на пропускном пункте есть повреждения.

Канал отмечает, что никакой военной инфраструктуры вблизи этого пункта пропуска нет. Подчеркивается, что целью ВСУ стал обычный гражданский объект.

23 сентября Telegram-канал SHOT писал, что украинские войска обстреляли пункт пропуска «Нехотеевка» в Белгородской области. По его данным, ВСУ выпустили по АПП шесть мин калибра 82 мм, предположительно, обстрел велся из села Гоптовка Харьковской области. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.