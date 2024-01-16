Mash: сын петербургского поэта Артиса попал в реанимацию, упав с высоты

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Поэт Дмитрий Артис

Telegram-канал «Mash на Мойке» пишет, что 15-летний сын петербургского поэта и драматурга Дмитрия Артиса находится в реанимации после падения с большой высоты. По информации канала, инцидент случился на улице Вавиловых в день рождения подростка.

«Mash на Мойке» указывает, что юноша приземлился на снег. По сведениям канала, бригаду скорой помощи вызвала прохожая. Канал со ссылкой на слова очевидицы сообщает, что медики ехали 20 минут, она же не подходила к пострадавшему, опасаясь навредить ему.

Ранее в Москве отец с сыном выпали с балкона прямо во время драки. Конфликт мужчин из квартиры перетек на балкон, после чего они сорвались со второго этажа. Инцидент произошел на бульваре Генерала Карбышева. В результате падения 57-летний отец погиб, а 32-летнего сына госпитализировали с травмой шейного отдела позвоночника и ушибами локтей.

В феврале прошлого года между мужчинами также произошла крупная ссора, в отношении сына за избиение отца возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». До этого сын был многократно судим. В частности, за причинение легкого вреда здоровью, кражу, управление транспортным средством в состоянии опьянения.