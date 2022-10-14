Mash: священник сдал ФСБ депутата, поставившего свечку за Украину Mash: священник в Иркутской области сдал ФСБ депутата Гордумы Усолья, поставившего свечку за Украину

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Настоятель прихода храма Казанской иконы Божией матери в поселке Тельма Иркутской области сдал ФСБ депутата Гордумы Усолья, который поставил свечку за Украину, пишет Telegram-канал Mash. Прихожанин был не согласен с позицией церкви, в частности, священника, который опубликовал в соцсети пост в поддержку спецоперации России на Украине.

К настоятелю храма пришел парламентарий, который представился блогером и историком. По словам работницы лавки с иконами, он уже неделю пытался встретиться со священником из-за его публикации в соцсети в поддержку СВО.

Депутат пытался переубедить священника, однако ему этого не удалось. Mash отмечает, что парламентарий заявил, что хочет видеть украинскую армию на Красной площади, поставил свечку за ее успехи и ушел. Батюшка сразу же обратился в ФСБ.

Ранее победительница конкурса «Королева красоты — Крым. Весна-2022» Ольга Валеева была оштрафована на 40 тысяч рублей за исполнение вместе с подругой националистической украинской песни «Червона калина». Штраф был выписан согласно статье о пропаганде нацистской атрибутики. Валеева заявила, что она не знала о националистическом характере песни.