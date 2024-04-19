Mash стало известно об успехе мобильных зенитных групп на Белгородчине Mash: мобильные зенитные группы сбили два украинских дрона на Белгородчине

Фото: МО РФ

Telegram-канал Mash сообщил, что в приграничных регионах России сформировали мобильные зенитные группы для борьбы с украинскими дронами. По данным канала, накануне ночью такие вооруженные пулеметами отряды на джипах сбили два БПЛА самолетного типа. Официального подтверждения информации от Минобороны РФ нет.

В Mash уточнили, что два беспилотника обнаружили в Белгородской области рядом со Старым Осколом. По сообщению канала, их расстреляли из пулемета «Утес» калибра 12,7 мм в 163 километрах от границы.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что украинские вооруженные силы попытались атаковать объекты на территории России, ударив по Белгородской области. Согласно данным ведомства, средства противовоздушной обороны сбили в небе над регионом 25 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire и три беспилотных летательных аппарата. Кроме того, над акваторией Черного моря сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS.

До этого пресс-служба Минобороны РФ информировала, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 14 снарядов, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) из РСЗО «Vampire» по Белгородской области. По информации ведомства, атака была пресечена 17 апреля около 23:00 мск. Пострадавших в результате обстрела зафиксировано не было. При атаке в одном частном домовладении оказалась пробита крыша навеса и повреждено крыльцо.