Mash: сотрудников ПДН в Самаре проверят после отправки мальчика в детдом

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Telegram-канал Mash сообщил, что работники самарского отдела по делам несовершеннолетних попали под проверку после того, как отправили в детский дом шестилетнего мальчика. По данным канала, родители ребенка считают такие действия незаконными.

Как сообщает Mash, мать мальчика попала в СИЗО, ее подозревают в получении взятки в 35 тысяч рублей. По данным канала, через час сотрудники ПДН забрали ребенка из детсада и доставили в детский дом, отца и бабушку мальчика об этом не уведомили.

Канал уточнил, что отец пытался забрать ребенка из детского дома, в том числе с помощью полиции, но добился возвращения сына только на следующий день. Канал сообщает, что теперь ситуацией заинтересовался детский омбудсмен, а правомерность действий отдела ПДН станет объектом проверки.

Ранее девочка из села Дивеево в Нижегородской области обвинила приемного отца в домогательствах. Школьница попала в семью из детского дома, однако отец заставлял ее учиться и тщательно следил за дисциплиной, что не понравилось подростку. Решив отомстить, девочка пошла в отдел опеки и обвинила мужчину в домогательствах. Сотрудники опеки обратились в полицию, а родителей вызвали в отдел. Там они настояли, чтобы ребенок был проверен на полиграфе. Боясь разоблачения, девочка призналась во всем сама и вернулась в детский дом.