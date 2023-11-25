Сотрудница МВД с подельниками «забрала свое» у бывшего сожителя Mash: сотрудницу МВД подозревают в ограблении бывшего парня на 200 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудницу полиции задержали по подозрению в ограблении бывшего сожителя в селе Мамоны Иркутской области, были похищены вещи на сумму 200 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Mash. Следствие полагает, что подозреваемая действовала в сговоре еще с тремя подельниками. Уголовное дело было возбуждено спустя полгода, все это время потерпевшему отказывали в открытии делопроизводства.

По данным канала, ограбление произошло 6 июня 2022 года. По словам пострадавшего, в нем участвовали четыре человека, один из которых ожидал подельников в машине, в то время как другие трое ворвались в дом.

После этого бывший сожитель сотрудницы МВД дважды обращался в правоохранительные органы, где ему отказывали в рассмотрении дела. Спустя полгода его заявление приняли и возбудили дело по статье о грабеже, в рамках которого следователи заподозрили в участии сотрудника полиции.

Спустя некоторое время были задержаны двое подозреваемых, среди которых значилась его бывшая девушка, работающая в МВД. Задержанная заявила, что никого не грабила, а лишь «забрала свое». Обвинений пока не предъявлено.

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