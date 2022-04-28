Mash: собачники в Петербурге не поделили площадку и устроили перестрелку Mash: конфликт на площадке для собак перерос в перестрелку с тяжёлыми последствиями

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге на улице Луначарского местные владельцы собак не поделили площадку. Хозяйка трёх доберманов не хотела выгуливать животных совместно с другими, что и послужило причиной сначала драки, а затем и перестрелки двоих собаководов, передаёт Mash на Мойке. В результате выстрелов мужчина находится в больнице в тяжёлом состоянии с последствиями ранения в голову.

Конфликт начался с того, что хозяева трёх доберманов заблокировали выход с площадки задержавшейся девушке и её собаке. Пара не давала женщине спустить питомца с препятствия, буквально натравливая своих подопечных на скулящее животное.

Когда девушке наконец удалось вырваться из плена, агрессорка пошла в бой с голыми руками и оскорблениями. В результате в травмпункте у пострадавшей зафиксировали растяжение шеи и ссадины — она описала весь конфликт полицейским, — говорится в сообщении.

На этом «битва» за площадку не закончилась. Позднее на территорию пришёл молодой человек Никита с двумя хаски. Он сразу сказал Наталье, что на прогулку принёс с собой оружие и имеет разрешение на его применение. Второй Хозяин доберманов кинулся к Никите, чтобы обезвредить его, но получил несколько выстрелов в голову и грудь.

По данным Mash, мужчина доставлен в больницу и находится в тяжёлом состоянии. У него диагностирована открытая черепно-мозговая травма, перелом лобной кости, пулевое слепое ранение головы и левой половины груди. Никита доставлен в отдел полиции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении дела.

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский предложил штрафовать не убирающих за своими собаками владельцев. Он предложил доверить это подрядным организациям, так как полиция занята своими задачами. По словам Любарского, депутаты Заксобрания Карелии обратились в Госдуму с предложением рассмотреть проблему на федеральном уровне. Убирать за своими питомцами на территориях общего пользования обязывает закон «Об ответственном обращении с животными», но в нём не предусмотрено наказание за невыполнение норм на федеральном уровне.

Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук заявила, что взаимодействие с животными, прежде всего с собакой, помогает во время стрессовых ситуаций. По её словам, животных считают первыми настоящими терапевтами в тяжёлых жизненных ситуациях. Эксперт уточнила, что аргументом в пользу этого служат исследования в области канистерапии,