Mash: силовики пришли с обысками в Центр ЧВК «Вагнер» во Владимире

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силовики пришли с обысками в центр набора бойцов ЧВК «Вагнер» во Владимире, сообщает Telegram-канал Mash. Опубликована фотография, на которой видны люди в военной экипировке в здании. В Минобороны РФ пока не комментировали эту информацию.

Ранее издание «Фонтанка» сообщило, что силовики пришли с обысками в «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге. Газета опубликовала кадры, на которых показаны автобусы ОМОНа и Росгвардии, стоящие возле здания на улице Зольной.

В ночь на 24 июня СМИ писали об обысках в петербургском «ЧВК Вагнер Центре», однако его пресс-секретарь Анна Замараева опровергла данную информацию. Замараева сообщила газете «Коммерсант» , что никаких мероприятий в Центре не проводилось.

Утром 24 июня в СМИ появилась информация, что у входа в «ЧВК Вагнер Центр» в Петербурге дежурят силовики. При этом РИА Новости отмечало, что ситуация спокойная. По данным агентства, на улице Зольной стоят машины правоохранительных служб, там же находятся журналисты различных изданий.