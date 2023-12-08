Опубликовано видео из иллюминатора загоревшегося самолета S7 Mash Siberia: у загоревшегося в Новосибирске самолета позже сгорели тормоза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash Siberia опубликовал кадры из иллюминатора загоревшегося самолета рейса S7 Новосибирск – Москва, который экстренно сел в Толмачево вскоре после вылета. По данным канала, пассажиры при разгоне услышали взрывы, а затем увидели пламя на турбинах. При посадке у лайнера загорелись тормоза.

Канал отмечает, что самолет взлетел, но через несколько минут капитан решил идти на посадку, поскольку сотрудники аэропорта Толмачево увидели огонь и сообщили об этом пилотам. По сведениям канала, когда Boeing 737 садился, в добавок ко всему у него сгорели еще и тормоза, теперь он отстранен от эксплуатации, а транспортная прокуратура ведет проверку.

Telegram-канал Mash Siberia ранее сообщал, что у лайнера при взлете произошло возгорание двигателя. Сообщалось, что самолет поднялся в воздух в 06:21 по местному времени и почти сразу после взлета у него произошел помпаж обоих двигателей. Предполагалось, что у воздушного судна возникли проблемы с давлением, в результате экипаж принял решение посадить самолет. В 07:04 лайнер сел в аэропорту Толмачево. На борту самолета находились 176 пассажиров. Никто не пострадал, все находившиеся внутри сумели выйти самостоятельно.