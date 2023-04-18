Школьник через суд доказал, что он не сторонник Навального

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Telegram-канал Mash сообщил, что ученик десятого класса одной из школ Подмосковья через суд сумел доказать, что не является сторонником оппозиционера Алексея Навального. Поводом для разбирательства стало задержание школьника на столичном митинге в марте 2022 года.

Как сообщает канал, в гуще шествия оппозиции школьник с приятелем оказались случайно, когда гуляли по городу. Их задержали и поставили на профилактический учет, передает Mash. Поскольку школьник собирался поступать в Московский университет МВД, он решил бороться за свое честное имя, пошел в суд и выиграл дело, пишет канал. По словам адвоката Алексея Толстых, которые приводит канал, юноша стал единственным подростком в регионе, кто сумел доказать свою невиновность.

9 января МВД объявило в розыск предпринимателя и общественного деятеля Бориса Зимина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Основанием для розыска стало обвинение по одной из статей Уголовного кодекса РФ. Сам бизнесмен, по данным из открытых источников, с 2020 года живёт в Израиле. В сентябре 2022 года Минюст внес Бориса Зимина в реестр иноагентов. В качестве его источника иностранного финансирования ведомство указало Украину.