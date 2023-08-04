Mash: самодельную бомбу нашли на детской площадке в Новой Каховке

Фото: ФСБ РФ/РИА Новости

Украинские диверсанты заложили самодельное взрывное устройство на детской площадке в Новой Каховке, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, СВУ во время уборки двора на улице Соборной обнаружила 63-летняя женщина.

По данным Mash, самодельную бомбу на детской площадке нашли возле горок и качелей. Прибывшие на место взрывотехники обезвредили взрывное устройство. Никто не пострадал.

В Telegram-канале администрации Новокаховского округа сообщили, что ВСУ продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры населенных пунктов левобережья Херсонской области. Так, за последние сутки под огонь украинской артиллерии попали Алешки, Голая Пристань, Крынки, Старая Збурьевка и Солонцы, в результате ранения получили два мирных жителя.

3 августа со ссылкой на экстренные службы Херсонской области сообщалось об уничтожении силами РФ зенитного ракетного комплекса немецкого производства IRIS-T. Группировка войск «Днепр» поразила ЗРК украинской армии в районе населенного пункта Надеждовка.

29 июля представитель группировки «Днепр» Роман Кодрян сообщил, что артиллерия накрыла огнем украинских диверсантов под Херсоном. Командно-наблюдательный пункт ДРГ был разбит в районе поселка Садовое.