Mash: руководству Сергокалинского района грозят проверки после теракта Mash: руководство Сергокалинского района проверят на связи с террористами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что руководство Сергокалинского района Дагестана и приближенных к администрации проверят на возможные контакты с террористами. По данным канала, родственники и друзья бывшего главы района Магомеда Омарова занимали значимые посты, возможно, по его назначению.

Как пишет Mash, речь идет о его племяннике Амире, который занимает должность начальника отдела культуры, спорта и по делам молодежи, а также брате его супруги Ибрагиме Омарове, агробизнесмене, руководящем местным сельхозпредприятием.

Канал также добавил, что недавно задержали Патимат Магомедову, экс-главу районной газеты Сергокалинского района. Mash утверждает, что она получила должность от матери Айшат Магомедовой, которая является супругой близкого друга Омарова. По данным канала, Патимат устраивала в редакцию газеты фиктивных сотрудников и присваивала себе зарплаты — теперь ей грозит четыре года лишения свободы.

Пресс-служба Верховного суда Дагестана сообщила, что создателем преступной группировки для совершения терактов в Махачкале и Дербенте 23 июня, в результате которых погиб 21 человек, стал сын Магомеда Омарова Осман. Согласно обнародованным данным, мужчина требовал от соучастников признания его единоличным лидером банды.