Mash: россиянка стала инвалидом из-за ошибки врачей при операции Mash: жительница Краснодара стала инвалидом после повреждения нерва при операции

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Telegram-канал Mash сообщает, что хирурги из Краснодара нанесли увечье пациентке Марине во время операции — 33-летняя женщина теперь инвалид. По данным канала, девушка на протяжении трех лет мучилась от боли в ноге у колена, медики поставили ей диагноз «разрыв крестообразной связки».

Как уточнил канал, пациентке потребовалась операция, которая стоила 100 тысяч рублей. После ее проведения, как пишет Mash, ситуация только ухудшилась — нога потеряла чувствительность. После этого, по данным канала, россиянка обратилась к врачам в Москве, которые сообщили, что хирурги из Краснодара повредили ей нерв и изрезали сухожилия, в то время как можно было обойтись без операции.

Последней каплей стало уведомление на «Госуслугах» о том, что операция, за которую она отдала 100 тысяч, прошла по ОМС бесплатно. Теперь Марина требует от краснодарских хирургов ответить в суде за то, что они ее искалечили, — говорится в сообщении.

Ранее у жительницы Краснодара Надежды опустился глаз после стоматологической операции. По словам женщины, врачи забыли достать у нее из десны тампон. Она рассказала, что после жалобы врачам на боль ей назначили гайморотомию. Несмотря на успешную операцию, женщина продолжала чувствовать дискомфорт. Когда десну повторно вскрыли, то обнаружили там забытый тампон, который уже успел подгнить.