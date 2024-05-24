Mash: россияне и граждане Грузии украли держатели для ракет на Ми-8

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ми-8

Telegram-канал Mash пишет, что двое граждан Грузии и семейная пара из Москвы украли и попытались вывезти из страны держатели для ракет на вертолеты Ми-8. По данным канала, с их помощью гражданское воздушное судно можно переоборудовать в боевое. Согласно сведениям Mash, целью маршрута, вероятно, была Украина.

Как стало известно каналу, кража шести балочных держателей БД3-57КР-В произошла на одном из авиационных ремонтных заводов в Энгельсе Саратовской области. По информации канала, правоохранители нашли пропажу в Москве. Стратегически важные объекты военной промышленности лежали в гараже на Кусковской улице.

Авторы канала утверждают, что задержали четверых человек: двоих мужчин с грузинскими паспортами и семейную пару россиян. Сейчас следователи выясняют, числилась ли в маршруте Украина, уголовное дело возбудили по статье о контрабанде.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о находке, сделанной жителем района Коньково. Мужчина нашел большой подозрительный рюкзак в лесополосе около жилых домов на улице Академика Капицы. Оказалось, что это схрон боеприпасов. Сотрудники правоохранительных органов оцепили место находки и вызвали саперов.