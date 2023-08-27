Mash: российские военные перекрыли пролив у Генического порта на Херсонщине

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Telegram-канал Mash сообщил, что российские военные блокировали пролив у Генического морского порта в Херсонской области. По данным канала, предполагается, что данные меры направлены на предотвращение переброски морских дронов ВСУ в акваторию Азовского моря. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Mash сообщает, что между причалом порта в Геническе и рыбацкой пристанью установили два рыболовецких сейнера, после чего между судами и берегом были натянуты тросы.

По информации канала, также усилили меры защиты Чонгарского моста, соединяющего Крым с Херсонской областью. По данным Mash, местные жители заметили поперек пролива столбы, вбитые в залив Сиваш.

Ранее военкор Евгений Поддубный рассказал о появлении в составе ВМС Украины нового подразделения для работы с морскими беспилотниками. Он сообщил, что инициаторами создания отдельной бригады для операций с надводными дронами могли выступить британские советники. По его словам, местом дислокации подразделения и хранения безэкипажных катеров может стать Одесский или дунайские порты Украины.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что для восстановления Чонгарского моста, поврежденного в результате ракетной атаки ВСУ, потребуется до двух месяцев. 6 августа он заявил, что украинские войска нанесли удар по переправе крылатыми ракетами Storm Shadow.