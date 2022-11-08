Mash: разбившийся Ми-2 перевозил тяжелобольного пациента, он погиб

Фото: Anton Kuzyakin/Global Look Press

Telegram-канал Mash сообщает, что при аварийной посадке вертолета Ми-2 в Костромской области, выполнявшего санитарный рейс, погиб пациент — 67-летний Михаил Козлов. Согласно информации издания, его забрали из города Шарья с диагнозами «ишемия» и «общая коронарная недостаточность».

На место падения выехали пять бригад скорой помощи. Два пилота и два фельдшера получили травмы, больницы уже готовы к их госпитализации. Эту информацию подтвердил губернатор области Сергей Ситников.

Он добавил, что место аварийной посадки определено, вертолет рухнул в районе деревни Щетниково. Там уже находятся спасатели, которые оказывают первую помощь пострадавшим. Бригады скорой помощи также выехали на место.

Позднее Ситников сообщил, что медицинская помощь пострадавшим в результате аварийной посадки воздушного транспортного средства будет оказана на базе городской больницы Костромы.

Ранее на юге Италии в провинции Фоджа разбился вертолет, на борту которого находились семь человек. Все они погибли. В числе жертв значится 13-летний ребенок. Agusta A109 вылетел с островов Тремити в Адриатическом море и через некоторое время пропал с радаров. Его обломки были найдены в районе города Апричена.