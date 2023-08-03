Mash: пытавшийся поджечь военкомат в Ленобласти пенсионер покончил с собой

Фото: Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что пенсионер, пытавшийся поджечь военкомат во Всеволожске, покончил жизнь самоубийством. Его тело нашли в той же квартире, которую он продал после звонка мошенников.

Отмечается, что к 76-летнему Валерию Михайловичу отнеслись максимально сочувственно и накануне отпустили домой под обязательство о явке. Однако все произошедшее не прошло для пожилого человека бесследно.

Установлено, что мужчину агитировали на подобную акцию неизвестные по телефону. Мужчину сагитировал некий «сотрудник ЦБ», по указанию которого он и действовал. В поимке пенсионера принимали участие сотрудники Росгвардии. У злоумышленника при себе имелось две бутылки «коктейля Молотова», одну из которых он успел использовать. Задержанного передали полиции.

До этого в Санкт-Петербурге произошли три атаки с помощью «коктейлей Молотова» на военкоматы. Вечером неизвестный кинул бутылку с горючей смесью в здание военного комиссариата по адресу: Английский проспект, 2. До этого военкоматы таким же образом атаковали 54-летний мужчина и 66-летняя женщина.

Ранее сообщалось, что в поселке Агинское Забайкальского края девушка-подросток бросила «коктейль Молотова» в здание военкомата. Мошенники убедили ее, что таким образом она якобы помогает спецслужбам заблокировать внутри предателя.