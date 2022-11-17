Mash: на мать пришедшего в банк босиком ребенка завели уголовное дело

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Управление Следственного комитета РФ по Челябинской области возбудило уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности) в отношении матери четырехлетнего ребенка, который накануне пришел босиком в отделение банка Южноуральска, сообщает Telegram-канал Ural Mash. При этом отцу, с которым женщина оставила ребенка, наказание не грозит.

Он вышел сухим из воды: не вписан в свидетельство о рождении у своих детей и ответственности не несёт, — уточняется в публикации.

Накануне пресс-служба СУ СКР по региону сообщала, что по данному факту проводится проверка. Уточнялось, что ребенок поступил в больницу с признаками обморожения.

15 ноября мать ребенка ушла за двумя младшими детьми в садик. Четырехлетнего сына она оставила дома с отцом, который в компании друга распивал алкоголь. В какой-то момент отец мальчика уснул, а его знакомый оделся и вышел на улицу. Ребенок последовал за ним, накинув на себя только куртку.

Заметив идущего за ним по снегу дошкольника без обуви, мужчина завел его в отделение банка в соседнем доме и оставил там. Сотрудники финансовой организации вызвали скорую и полицию. На мать ребенка составили административный протокол о неисполнении родительских обязанностей.