Mash: два человека погибли при взрыве в Балашихе

В результате взрыва газа в жилом доме на Октябрьской улице в Балашихе погибло, по предварительным данным, два человека, сообщает Telegram-канал Mash. Как отмечается, среди жертв числится женщина, ее придавило обломками.

Два человека, предварительно, погибли в результате взрыва в Балашихе. Среди них — женщина, которую придавило обломками, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что взрыв газа в жилом доме на Октябрьской улице в Балашихе привел к обрушению трех этажей — третьего, четвертого и пятого. На месте работают экстренные службы.

Также сообщалось, что под завалами может находиться ребенок. Сейчас к нему пробираются спасатели. Жильцы первого и второго этажа смогли эвакуироваться из окон самостоятельно. Эпицентр взрыва находился на третьем этаже. Сейчас идет эвакуация остальных жильцов дома.

Взрыв в девятиэтажке произошел утром 20 сентября. Как сообщили NEWS.ru в МЧС, к месту были оперативно направлены пожарно-спасательные подразделения.

На прошлой неделе газ взорвался в частном доме города Барабинска Новосибирской области. По информации МЧС, пострадали два человека. Дом при взрыве газовоздушной смеси был разрушен полностью.