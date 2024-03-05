Mash: президент Федерации кикбоксинга Сочи два года насиловал сына Mash: президента Федерации кикбоксинга Сочи Давыдов заподозрили в растлении сына

Telegram-канал Mash сообщил о задержании президента Федерации кикбоксинга Сочи Амаяка Давыдова по подозрению в растлении сына. По его данным, следствие считает, что мужчина издевался над ребенком 2016 года рождения не менее двух лет и снимал все на камеру.

По информации канала, события имели место, как минимум, с января 2020 года по октябрь 2022-го. Mash утверждает, что в отношении Давыдова возбуждены уголовные дела о насильственных действиях против не достигшего 14 лет лица и изнасиловании несовершеннолетнего для изготовления порнографии.

Канал уточнил, что Давыдов также является депутатом Городского собрания и занимает должность зампреда Комитета по вопросам физической культуры и спорта, культуры и молодежной политики Сочи.

Ранее жители поселка Северный в Новокузнецком районе Кемеровской области заподозрили в сексуальном насилии над тремя дочерьми. По данным правоохранителей, подозреваемый насиловал своих детей с 2021 по 2023 год. Предполагаемыми потерпевшими называются девочки 17, 15 и 14 лет.

Кроме того, в Санкт-Петербурге задержали серийного педофила, который изнасиловал как минимум трех несовершеннолетних девочек. Уточняется, что задержанный совершал преступления с 2017 года по 2023 год. Он знакомился со своими жертвами в социальных сетях, после чего приглашал их к себе домой и совращал, зная о возрасте потерпевших.