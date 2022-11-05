РЕН ТВ: пожар в кафе в Костроме возник после массовой драки

Фото: mchs.gov.ru

Пожар в кафе «Полигон» в Костроме мог возникнуть после массовой драки между посетителями, сообщает РЕН ТВ. По данным канала, один из участников конфликта выстрелил в своего оппонента из сигнальной ракетницы и сбежал.

Перед пожаром в кафе произошла драка. Один из посетителей запустил пиротехнику в кафе во время их конфликта, после чего сбежал. В результате начался пожар, — говорится в тексте.

Пожар в кафе «Полигон» начался в ночь на 5 ноября. По последним данным, число погибших достигло 13 человек.

Пожару был присвоен третий номер сложности. В борьбе с огнем были задействованы 50 человек и 20 единиц техники. Из здания эвакуировали 250 человек. По факту гибели людей в результате пожара возбуждено уголовное дело

В МЧС России по Костромской области заявили, что в 04:23 пожар удалось локализовать. После этого на всей площади здания в 3,5 тысячи квадратных метров обрушилась кровля. В прокуратуре возможной причиной пожара назвали использование одним из посетителей пиротехники.