Mash: пострадавших от паводков курганцев решили оставить без выплат Mash: власти Курганской области отказались от выплат пострадавшим от паводков

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Telegram-канал Ural Mash сообщает, что власти Курганской области провели совещание и решили отказать пострадавшим от паводков гражданам в выплатах 10 тысяч рублей. По данным канала, чиновники признали затопленные дома пригодными для жизни.

Как пишет Ural Mash, власти обещали материально помочь всем, чьи дома стали неподходящими для проживания и кто потерял свое имущество. Однако, передает канал, комиссия пришла к выводу, что в пострадавших от водной стихии домах можно жить.

Ранее в МЧС рассказали, что более 35 тысяч человек эвакуированы из зон паводков в российских регионах. Так, в Оренбургской области эвакуированы 17 443 человека, в Курганской — 15 052, в том числе 2258 детей, в Тюменской — более 3000 жителей.

Также в пресс-службе правительства Курганской области сообщали, что в административном центре и еще семи округах региона закрыли дороги в связи с паводком. Речь идет о Куртамышском, Целинном, Шатровском, Притобольном, Кетовском, Белозерском и Мокроусовском округах.

Кроме того, администрация Курганской области передавала, что уровень воды в реке Тобол увеличился на 20 сантиметров. Он достиг отметки в 850 сантиметров. Продолжилось повышение уровня воды в реке в Кетовском округе от одного до девяти сантиметров. В районе нескольких населенных пунктов преодолена отметка в 10 метров.