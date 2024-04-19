Mash: попытка помочь мопсу закончилась избиением волонтеров в Коломне Mash: хозяин мопса избил женщин после предложения помощи с ветеринаром в Коломне

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Женщины в Коломне попытались помочь мопсу, у которого сильно опух и кровоточил глаз, но столкнулись с его агрессивным хозяином, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». По его данным, мужчина набросился на волонтеров с кулаками.

Активисты получили фото пса с опухшей глазницей и решили предложить его владельцу-пенсионеру бесплатную помощь, так как считали, что у того не хватает денег для оплаты услуг ветеринара. Женщины встретили его у местного магазина и объяснили, что собаку забирать не собираются, а после ветклиники вернут обратно.

По данным Mash, пенсионер повел себя агрессивно, потащил мопса в сторону дома и даже ударил дверью калитки по больному глазу. Как сообщил канал, волонтеры хотели помочь животному, но владелец пса ударил одну из них кулаком в лицо, вторая женщина также получила несколько ударов.

Активисты написали заявление в полицию и пытаются добиться спасения собаки. В Mash узнали, что пострадавшие считают мужчину психически нездоровым: пенсионер игнорирует травму глаза у мопса, питомец выглядит истощенным.

Ранее спасение собаки в затопленном СНТ «Тепловик» под Курганом попало на видео. Волонтеры прибыли в пострадавшие от паводка районы, чтобы эвакуировать оставленных домашних животных. СНТ «Тепловик» находится недалеко от реки Тобол на берегу Орловского водохранилища. Животное удалось загрузить в лодку, после чего на собаку надели намордник и повезли к суше.