Mash показал кадры последствий аварии на газопроводе под Петербургом

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Telegram-канал Mash показал последствия аварии на газопроводе под Всеволожском в Ленинградской области. Сообщается, что газопроводная труба была закопана на 2-3 метра, сейчас она оголена.

Пожар на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево начался после взрыва. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко уточнил, что угрозы для населения и рисков распространения огня нет. Из-за возгорания газопровода была отключена ГРС «Восточная», которая снабжала населенные пункты под Всеволожском.

Позже власти региона уточнили, что шесть ГРС в течение часа переведут на резервную нитку снабжения, после чего аварийные службы в течение четырех часов должны восстановить подачу газа в частный сектор. Котельные также переведены на резервный вид топлива.

По факту взрыва на газопроводе проводится доследственная проверка по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Для помощи в тушении пожара на газопроводе был направлен пожарный поезд и техника на гусеничном ходу.

Ранее сообщалось, что разрыв газопровода «Белоусово — Ленинград», из-за которого на энергообъекте произошло возгорание, не повлиял на теплоснабжение Санкт-Петербурга. Северные части Выборгского и Калининского районов подключили к резервному газопроводу, остальные котельные продолжают работу в штатном режиме.