Mash показал кадры бегства ВСУ из взятого под контроль ВС России поселка Mash показал кадры бегства ВСУ из взятого под контроль ВС РФ поселка Нетайлово

Фото: МО Украины

Telegram-канал Mash опубликовал кадры бегства ВСУ из поселка Нетайлово в Донецкой Народной Республике, который российские военные взяли под контроль неделей ранее. По данным канала, украинские солдаты начали отступать от населенного пункта ночью, чтобы не попасть под огонь артиллерии ВС РФ.

Видео было снято на беспилотник с тепловизионной камерой. По информации Mash, ВСУ покинули позиции, бросив автоматы, гранаты, мины и другое вооружение.

22 мая Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что бойцы 9-й бригады Вооруженных сил РФ взяли под контроль поселок Нетайлово в ДНР. Российские солдаты заняли также три лесополосы. Отмечалось, что бойцы Вооруженных сил Украины оставили позиции вместе с вооружением. Также они не смогли удержать участок южнее поселка и продолжили отступление.

До этого стало известно, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Очеретино в ДНР. В Министерстве обороны РФ рассказали, что, помимо этого, российские военнослужащие подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Архангельское и Новгородское.