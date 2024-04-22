Mash показал дрон-разведчик ВСУ из канализационной трубы и бутылок

Фото: МО Украины

Telegram-канал Mash показал видео со сбитым, как утверждается, на Запорожском направлении украинским дроном-разведчиком. На опубликованных кадрах видно, что собран аппарат из канализационной трубы, фанеры и пятилитровых пластиковых бутылок. Также в его конструкции использовался двигатель от бензопилы. БПЛА оснащен системой сброса гранат. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Ранее сообщалось, что двое российских штурмовиков отбили опорный пункт, который удерживали восемь солдат ВСУ под Волновахой. Несколько украинских военнослужащих были уничтожены, остальные сдались в плен. Как рассказали российские бойцы, бой длился не больше восьми минут. В результате россияне заняли круговую оборону.

После отступления Вооруженных сил Украины в Авдеевке обнаружили несколько заминированных схронов с иностранным вооружением. Среди прочего там находились 27 гранат РГН, 41 граната Ф-1 и 50 ВОГ иностранного производства, свыше 10 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию и 139 танковых снарядов. Кроме того, там находилась нацистская символика и медицинские шприцы с неизвестным веществом.

Тем временем британский аналитик Александр Меркурис заявил, что российские силы пробили дыру в обороне ВСУ в центральной части Донбасса. Он называет этот участок фронта «чувствительным местом» и отмечает, что ВС России идут вперед на всех направлениях.