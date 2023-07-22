Mash: пограничный пункт под Курском подвергся обстрелу со стороны ВСУ

Фото: МО Украины

Telegram-канал Mash сообщил об обстреле пограничного пункта в городе Суджа Курской области со стороны Вооруженных сил Украины. По его сведениям, в результате атаки жертв или разрушений не зафиксировано. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

В публикации уточняется, что недалеко от контрольно-пропускного пункта находится инфраструктурный объект.

По данным Mash, также несколько прилетов снарядов были зафиксированы в поселке Теткино. ВСУ выпустили пять боеприпасов, жертв или разрушений не зафиксировано, говорится в публикации.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил об обстреле украинской армией завода «Мелькомбинат» в Курской области. По его информации, один из снарядов попал в склад предприятия, повредив крышу здания и спровоцировав возгорание. В результате атаки никто не пострадал. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Губернатор Курской области Роман Старовойт также сообщал об обстреле региона со стороны ВСУ. По его словам, украинская армия выпустила 33 снаряда по нескольким населенным пунктам региона.