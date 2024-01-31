Mash: план «Ковер» ввели в Пулково из-за БПЛА над Псковской областью Mash: силы ПВО сбили беспилотник в небе над Псковской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что российские силы противовоздушной обороны сбили беспилотники в небе над Псковской областью. По его информации, после этого в аэропорте Пулково ввели план «Ковер». Министерство обороны эту информацию не комментировало.

По информации Mash, минимум один самолет, планировавший приземлиться в Пулково, был перенаправлен для посадки в другой город. В публикации уточняется, что речь идет о борте, который следовал из Душанбе, он сел в Домодедово.

По данным «Фонтанки», петербуржцы сообщают о грохоте в разных районах города. В пресс-службе Пулково при этом уточнили, что аэропорт работает в штатном режиме. По информации издания, на табло видно, что несколько рейсов были задержаны или вылетели позже назначенного времени.

В 4:45–47 был очень сильный взрыв. В Красногвардейском, Невском и Центральном затряслись стены и окна, — сообщает «Фонтанка» со ссылкой на петербуржца.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке беспилотниками на регион. По его словам, Вооруженные силы Украины направили сразу три дрона. Богомаз добавил, что в результате происшествия никто не пострадал.