Mash: петербуржцев предупредили о риске повторной атаки беспилотника

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Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев сообщает, что жителей Санкт-Петербурга предупреждают о возможности повторной атаки беспилотника из громкоговорителей. По его информации, граждан также просят отойти от дома на Пискаревском проспекте на безопасное расстояние. Министерство обороны эту информацию не комментировало.

По информации канала, в зоне взрыва глушат связь. Mash отметил, что интернет в определенном радиусе практически не работает.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что утром в Санкт-Петербурге в один из жилых домов на Пискаревском проспекте врезался беспилотный летательный аппарат. Telegram-канал SHOT, в свою очередь, написал о громком взрыве, и о том, что до него в небе слышали звук мотора. SHOT также приводит слова очевидцев, которые рассказали, что незадолго до происшествия видели вспышку в небе.

Позднее «360» опубликовал кадры предположительных обломков беспилотного летательного аппарата в Санкт-Петербурге. По информации издания, на видео также запечатлен момент взрыва, причиной которого мог стать дрон. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.