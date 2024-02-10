Mash: в Петербурге возбудили дело после обнаружения взрывчатки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения взрывчатки около склада Всеволожского завода алюминиевых сплавов в Невском районе Петербурга, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». По данным канала, следователи ведут поиски злоумышленников, оставивших СВУ на предприятии.

Отмечается, что взрывчатка представляла собой пакет с тремя брусками и пластмассовой зажигательной трубкой. Дело открыто по статье о незаконном сбыте, хранении и перевозке боеприпасов.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что самодельное взрывное устройство нашли и обезвредили на территории Всеволожского завода алюминиевых сплавов в Санкт-Петербурге. По данным канала, оно содержало почти два килограмма мощной взрывчатки. Как сообщил канал, местность, где обнаружили СВУ, не попадает в обзор камер видеонаблюдения и полиция выясняет, кто пронес пакет на территорию.

5 февраля Служба госбезопасности Грузии сообщила о задержании груза со взрывчаткой, отправленного из Одессы в Воронеж для осуществления терактов в РФ. Предполагается, что за провозом взрывчатки стоял депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Андрей Шарашидзе.