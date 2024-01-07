Mash: одним из пострадавших при взрыве гранаты в кальянной оказался студент Mash: в Домодедово от взрыва гаранты пострадал учащийся на сотрудника МЧС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одним из четверых пострадавших при взрыве гранаты в кальянной в подмосковном Домодедово оказался студент, обучающийся на сотрудника МЧС, пишет Telegram-канал Mash. По его данным, 21-летний мужчина получил множественные осколочные ранения туловища и конечностей, его доставили в Центральную городскую больницу.

Помимо студента за медицинской помощью обратились еще трое человек. По данным канала, у 28-летнего мужчины диагностировали также ранения осколками тела и конечностей, а у 34-летнего — частичную потерю слуха, черепно-мозговую травму, раны головы и шеи. Канал сообщает, что у 35-летней женщины тоже возникли проблемы со слухом, однако ехать в больницу она отказалась.

7 января стало известно, что около 06:00 в кальянной на улице Гагарина взорвалась граната. Сначала сообщалось о трех потерпевших, но затем их число достигло четырех. Позднее появилось фото из помещения заведения, где произошел инцидент. Отмечалось, что сотрудники правоохранительных органов на месте выясняют все обстоятельства.

5 января в Таганроге в Ростовской области полицейский обезвредил мужчину, который в нетрезвом состоянии угрожал ручной гранатой продавцу-кассиру в магазине. Дебошир таким способом хотел вернуть деньги за купленный алкоголь. Согласно заключению эксперта, изъятый боеприпас оказался боевой гранатой Ф-1, пригодной для взрыва. Мужчину заключили под стражу. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.