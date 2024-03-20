Mash: один человек скончался при обстреле ВСУ Белгорода

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает об обстреле Белгорода со стороны ВСУ, работают системы ПВО. Как утверждает канал, один человек скончался, еще один получил ранения. Telegram-канал Baza уточняет, что погибшему было 55 лет.

По данным канала, мужчина, которого ранило, находится в тяжелом состоянии, в момент удара он находился в машине. Канал утверждает, что российские системы ПВО сбили 10 снарядов над поселком Разумное, осколки ракет обнаружили в микрорайоне Крейда и у бывшего витаминного завода.

Baza в свою очередь пишет, что осколки повредили несколько домов и автомобилей на улице Макаренко, один из снарядов сдетонировал рядом с детским садом. По сведениям канала, осколочные ранения получила 17-летняя девушка в поселке Разумное.

Утром 20 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о тревоге ракетной опасности, звучащей в регионе. Он призвал местных жителей не выходить из домов, а тех, кто на улице, — спуститься в укрытия. Глава региона также призвал жителей не подходить к окнам.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с NEWS.ru предположил, что ВСУ используют при попытках атаковать Белгородскую область в основном только чешские РСЗО «Вампир» из-за их преимуществ перед советскими «Градами», также стоящими на вооружении украинской армии.