Mash: найдено тело третьего погибшего при сходе поезда в Коми

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура/РИА Новости

Telegram-канал Mash сообщает, что спасатели нашли тело третьего погибшего при сходе поезда в Коми. По данным канала, его обнаружили после того, как срезали дверь в тамбур одного из вагонов, извлечь его пока не удается. Канал уточняет, что МЧС для этого планирует поднять вагон при помощи спецтехники.

Ранее в РЖД сообщили, что на месте схода пассажирского поезда Воркута — Новороссийск в Коми обнаружили тела двух погибших. Всего пострадали до 40 пассажиров. Из них семь человек, включая ребенка, находятся в тяжелом состоянии. В основном у пострадавших ушибы головы с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.

До этого сообщалось, что спасатели нашли девочку, пропавшую без вести при сходе поезда. По данным РЕН ТВ, ребенка установили среди неопознанных пассажиров в больнице. Официальной информации об обнаружении школьницы не поступало.

Происшествие было зафиксировано на перегоне Инта — Угольный. Всего сошло девять вагонов пассажирского поезда. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении требований в области транспортной безопасности (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

Родственница одной из пассажирок рассказала NEWS.ru, что машины скорой помощи не могли проехать к месту схода поезда, врачей не хватало. Собеседница издания уточнила, что местные жители сами приезжали, чтобы помочь эвакуировать пострадавших и довезти их до больницы. По словам женщины, часть людей при схождении вагонов выкинуло в воду.