Mash: над Тулой раздался взрыв Mash: ПВО сбила еще один беспилотник ВСУ над Тулой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев сообщает, что над Тулой прогремел взрыв. По данным канала, российские системы ПВО сбили минимум еще один украинский беспилотник над городом. По словам местных жителей, в Зареченском районе Тулы слышны полеты еще нескольких дронов. Минобороны РФ эти сведения пока не комментировало.

До этого власти Тульской области сообщали, что над регионом были сбиты три БПЛА. Один из дронов попал в жилой дом на улице Хворостухина.

Ранее губернатор региона Алексей Дюмин заявил, что в результате атаки беспилотника житель Тулы получил ранение стопы. По словам Дюмина, потерявший управление беспилотник влетел в квартиру на 12-м этаже дома.

После происшествия жителей одного из подъездов поврежденного дома временно разместили в ближайшем здании детского сада и гостиницах, с ними ведут работу психологи, писал Telegram-канал Mash. По его информации, люди смогут вернуться в свои квартиры после завершения работы следственных групп.

Минобороны РФ сообщало, что минувшей ночью украинские дроны попытались массово атаковать территорию России. В ведомстве уточнили, что над территориями Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей удалось уничтожить 11 беспилотников.