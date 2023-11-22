Начальника связи теробороны ВСУ задержали в Запорожской области Mash: начальника связи теробороны ВСУ задержали в Запорожской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Действующего начальника связи территориальной обороны Вооруженных сил Украины задержали в Запорожской области, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, мужчина передавал Киеву информацию о расположении российских военных и техники, а также готовил теракты на новых территориях.

Как стало известно каналу, старший лейтенант 116-го батальона теробороны ВСУ остался жить в регионе после начала СВО под прикрытием. Mash пишет, что мужчина передавал СБУ данные о деятельности ВС РФ, чиновников, а также участвовал в организации диверсий и покушения на представителей региональных властей. По его данным, у задержанного нашли АК-74 со 120 патронами, пистолет Макарова с двумя магазинами, взрывчатку и гранату.

В начале ноября спецслужбы Донецкой Народной Республики задержали местного жителя, его подозревают в передаче данных украинской разведке. По данным ФСБ по региону, мужчина поддерживал контакт с Киевом с помощью тайниковых закладок и закрытых сообществ в мессенджерах и социальных сетях. В частности, задержанный пытался попасть на военную службу по контракту в добровольческие подразделения. Предполагается, что таким образом он рассчитывал получить сведения, составляющие государственную тайну.

До этого в Запорожской области задержали 19-летнюю девушку, соблазненную сотрудником СБУ, которому она отравляла информацию о расположении техники ВС РФ. Майор украинской спецслужбы играл на чувствах девушки, закрутив с ней роман по интернету. Он постоянно спрашивал о новых данных, в ответ обещая жениться на ней и забрать в Киев. Теперь ей грозит до 20 лет лишения свободы по статье о госизмене.