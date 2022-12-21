Mash: на военной базе в Севастополе задержали мужчину, искавшего наркотики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash пишет, что на территории военной базы Черноморского флота в Севастополе задержали мужчину, искавшего наркотики. Как утверждают авторы, задержанный приобрел запрещенные вещества в даркнете, после чего отправился на их поиски на охраняемую территорию ЧФ. В публикации говорится, что мужчину уже допросили. Минобороны эту информацию не комментировало.

По данным Mash, инцидент произошел 16 декабря на закрытой военной базе в Севастополе. Как заявляют авторы, в ходе допроса 30-летний мужчина признался, что искал наркотики и сам он не является украинским шпионом. Дальнейшая его судьба неизвестна.

Ранее Baza сообщала, что в Перми задержали троих сотрудников полиции Стерлитамака с полукилограммом наркотика мефедрона. Один из них назвал себя жертвой недопонимания. По словам полицейского, он участвовал в операции по борьбе с наркоторговлей.

Как сообщает канал, все трое имеют звание лейтенанта. Их задержали ночью 21 августа, пакет с наркотиком был обнаружен в автомобиле сотрудников МВД. Предполагается, что они забрали его в лесу и намеревались продать. Следствие разбирается в обстоятельствах произошедшего. Задержанным полицейским могут быть предъявлены обвинения по статье о торговле наркотиками.