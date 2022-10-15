Mash: на складе в Екатеринбурге потушили крупный пожар

Фото: vk.com/egorod196

Спасатели потушили крупный пожар на складе в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, пишет Telegram-канал Ural Mash. По данным канала, на тушение пожара, охватившего площадь в 4800 квадратных метров, ушли почти сутки. Уточняется, что спасатели завершили работу 15 октября.

В данный момент небо над складом, где произошел пожар, до сих пор затянуто серым дымом, отмечает Ural Mash. В воздухе содержится большое количество вредоносных веществ, однако критической опасности для местных жителей и сотрудников склада больше нет.

Соседние здания пламя не задело. Сейчас идет проливка конструкций и разбор завалов. В причинах возгорания предстоит разобраться, — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что в Троицком и Новомосковском административном округе (ТиНАО) Москвы загорелся автосервис и припаркованный рядом с ним бензовоз. Как уточнили в столичной прокуратуре, в результате инцидента пострадали два человека.

До этого в ГУ МЧС по Москве сообщили, что двухэтажный автосервис загорелся возле Котляковского кладбища на юге Москвы. Площадь возгорания достигла 900 квадратных метров. К ликвидации пожара были привлечены 95 человек личного состава и 30 единиц техники.