«Mash на Мойке»: мужа экс-директора «Новой Голландии» задержали в Пулково

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Полиция задержала в аэропорту Пулково 41-летнего местного жителя по подозрению в написании постов с признаками экстремизма о теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. С подозреваемым проводят процессуальные действия в отделе полиции, его имя не указывается.

Однако Telegram-канал «Mash на Мойке» уточняет, что в отделение доставили Николая Конашенка, мужа экс-гендиректора городского общественного пространства «Новая Голландия» Роксаны Шатуновской. Она ранее покинула свой пост из-за высказываний мужа.

Сегодня вечером в аэропорту Пулково сотрудники Центра «Э» задержали мужчину, он собирался покинуть Санкт-Петербург и в последующем Российскую Федерацию, — отметили сотрудники пресс-службы регионального управления МВД.

До этого депутат Госдумы Алексей Журавлев констатировал, что за терактом в «Крокус Сити Холле» и другими трагедиями в России стоят спецслужбы США и Великобритании. По его словам, ЦРУ и MI6 осознали, что им не удастся победить в украинском конфликте, и поэтому начали использовать террористические методы, тем самым пытаясь раскачать обстановку внутри страны и спровоцировать вражду среди россиян.