Mash: морской беспилотник ВСУ ночью атаковал нефтегавань в Новороссийске Mash: морской беспилотник ВСУ ночью атаковал нефтегавань «Шесхарис» в Новороссийске

Фото: Volodymyr Trasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Telegram-канал Mash сообщил о том, что ночью 18 ноября морской беспилотник ВСУ атаковал нефтегавань «Шесхарис» в Новороссийске, причинив незначительные повреждения. На перевалочном комплексе «Шесхарис» грузится нефть с месторождений России, Казахстана и Азербайджана для отправки за рубеж.

Утром специалисты зафиксировали повреждения — они минимальны и на работоспособность систем не влияют. На месте обнаружены обломки надводного дрона — предварительно, это тот же аппарат, который использовали ВСУ при нападении на Черноморский флот в Севастополе в конце октября, — сказано в сообщении.

29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Около 04:20 мск в городе раздался сильный взрыв, после раздалось еще несколько взрывов. По его словам, корабли Черноморского флота отбивали нападение.

В Минобороны России сообщили, что атака украинских беспилотников на Севастополь осуществлялась под контролем британских специалистов, находящихся в Очакове Николаевской области. По данным ведомства, в нападении были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских дронов.

В ходе атаки незначительное повреждение получил морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная. Силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели были уничтожены.