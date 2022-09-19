Россиянка нашла мертвую мышь в тюбике детского питания

Фото: Siegra Asmoe/Global Look Press

Женщина обнаружила мертвую мышь в тюбике детского питания в городе Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает Mash. По информации Telegram-канала, мать обнаружила грызуна, когда наливала ребенку пюре со вкусом яблока, черники и печенья.

Женщина обратилась к производителю детского питания «Фруто Няне». Представители компании отметили, что все продукты проходят термообработку и безопасны для питания.

Ранее сообщалось, что родители школьников в Ульяновске пожаловались на то, что их детям подают тухлые яблоки, ошметки сыра и сосисок в качестве начинки для бутербродов. Ученики стали отказываться от блюд школьных поваров, из-за чего гастрономические «шедевры» регулярно отправлялись в мусорные баки. В городском управлении сообщили о начале проверок в учебных заведениях.

В 2021 году сообщалось, что в детском лагере в Анапе детей кормят личинками и жуками, заявили родители, которые отправили своих детей туда. У целых отрядов началась рвота и заболели животы: детей якобы накормили сырыми котлетами и едой с личинками. В результате дети объявили голодовку в знак протеста из-за такого рациона. Живность нашли и в колбасе, и в рыбе, и в мясе. Руководство учреждения обвинило детей во лжи.