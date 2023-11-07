Mash: майора МЧС в отставке задержали на месте убийства отца в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил о задержании майора МЧС в отставке в Санкт-Петербурге. По его информации, он сам позвонил в полицию и сообщил, что убил напавшего на него неизвестного человека, но по приезде сотрудники выяснили, что погибший являлся его отцом.

Канал уточнил, что инцидент произошел в квартире на улице Караваевской, куда бывший мчсник пришел на годовщину смерти матери. В публикации говорится, что в какой-то момент мужчина начал вести себя неадекватно, говорил, что за ним гонятся и хотят убить. По данным Mash, после этого он напал на отца и покалечил себя, его доставили в полицию.

Канал добавил, что майор, подозреваемый в убийстве собственного отца, ушел в отставку в 2017 году. В публикации говорится, что после этого он работал в частной противопожарной компании.

Ранее сообщалось об убийстве руководителя отделения судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского. Подозреваемый в совершении преступления был задержан спустя пару дней. Мужчина признался, что не планировал убийство, а лишь хотел напугать чиновника. Он раскаялся в содеянном, добавив, что им двигали обида и ревность.