Mash: липецкий зампрокурора на транспорте Коняев пропал без вести

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает, что в Липецкой области пропал без вести заместитель прокурора на транспорте Сергей Коняев. По его данным, последний раз чиновника видели 18 апреля в Ельце, когда он выехал из дома на работу, но туда так и не добрался.

Как выяснил канал, Следственный комитет возбудил уголовное по статье «Убийство». Отмечается, что поиски зампрокурора на транспорте идут по всей области.

Ранее в Бурятии убили главу села Тунка Таисию Леонтьеву. Женщину застрелил из ружья собственный муж. Подозреваемого задержали. Леонтьева занимала должность главы сельской администрации с 2018 года. Накануне убийства супруги ходили в гости. По возвращении домой между ними завязалась ссора. Через некоторое время Леонтьева легла спать, после чего муж выстрелил из ружья ей в голову, женщина скончалась на месте. Ведется следствие.

До этого глава Знаменского района Омской области Сергей Максимов избил главу Знаменского сельского поселения Геннадия Андреева, за что был оштрафован на 10 тысяч рублей. Конфликт разгорелся из-за водонапорной башни: на встрече с жителями деревни оба представителя власти перекладывали ответственность за ее ремонт друг на друга. Теперь Максимову на год запрещено занимать руководящие должности.