Mash: Казань подверглась атаке дронов-камикадзе «Лютый»

Фото: МО Украины

Telegram-канал Mash сообщил, что, по предварительной версии, украинские войска атаковали Казань дальнобойными дронами-камикадзе «Лютый». По его информации, аналогичные беспилотники противник запускал по Санкт-Петербургу. Минобороны России не подтверждало эти сведения.

Как уточнил канал, дроны-камикадзе «Лютый» являются репликой знаменитого турецкого дрона «Байрактар». Согласно публикации, после срабатывания систем противовоздушной обороны работа аэропортов в столице Татарстана и Нижнекамске возобновилась, два самолета ушли на запасной аэродром Курумоч.

Ранее СМИ сообщали, что очевидцы заметили в небе над Татарстаном неизвестные беспилотники. В некоторых районах Казани было слышно сирену воздушной тревоги. Местные жители публиковали кадры с летательными аппаратами в воздухе. Также сообщалось об эвакуации работников химпредприятий Нижнекамска.

Позднее Министерство обороны России подтвердило, что украинские войска атаковали Татарстан при помощи БПЛА. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили один беспилотник в небе над территорией республики.

Также ранее дрон-камикадзе атаковал молоковоз в поселке Красное Белгородской области. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, пострадавших нет.