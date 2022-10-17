Mash: как минимум один человек погиб при крушении самолета в Ейске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что как минимум один человек погиб при крушении самолета в Ейске. По сведениям канала, еще троих госпитализировали в тяжелом состоянии, среди них один ребенок.

Как минимум один человек погиб при крушении самолета в Ейске. Еще троих, в том числе ребенка, госпитализировали в тяжелом состоянии, — передает канал.

«Известия» также пишут об одном погибшем, однако, согласно данным издания, число пострадавших достигает десяти.

Упавший на жилой дом в городе Ейске Краснодарского края самолет повредил 15 квартир, сообщают экстренные службы. Площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров, огонь охватил четыре этажа здания. Информация о погибших и пострадавших в данный момент уточняется. Социальные объекты не повреждены, отметил представитель администрации города. Жильцов многоэтажки отправили в три пункта временного размещения.

Как заявили в Минобороны России, военный самолет Су-34 потерпел крушение из-за возгорания одного двигателя при взлете. Информация была получена от катапультировавшихся пилотов. В ведомстве добавили, что самолет совершал учебно-тренировочный полет.